Рэпер Scally Milano получил штраф за скандирование «нехорошего» в Петербурге

Даниил Дмитриев, больше известный как рэпер Scally Milano, получил штраф 40 тысяч рублей за скандирование со сцены «нехороших вещей».

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Даниила Дмитриева или иначе рэпера Scally Milano, по статье ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, в мессенджере Telegram была распространено видео, где исполнитель со сцены «в микрофон публично скандировал нехорошее, что расценивается как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны».

Суд также отметил, что на момент обнаружения такого контента, видеозапись набрала 159 тысяч просмотров и более тысячи комментариев. За это молодой человек должен выплатить 40 тысяч рублей в качестве штрафа.