Рэпер Scally Milano получил штраф за скандирование «нехорошего» в Петербурге

Рэпер Scally Milano получил штраф за скандирование &#171;нехорошего&#187; в Петербурге
Baltphoto

Даниил Дмитриев, больше известный как рэпер Scally Milano, получил штраф 40 тысяч рублей за скандирование со сцены «нехороших вещей».

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Даниила Дмитриева или иначе рэпера Scally Milano, по статье ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, в мессенджере Telegram была распространено видео, где исполнитель со сцены «в микрофон публично скандировал нехорошее, что расценивается как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны».

Суд также отметил, что на момент обнаружения такого контента, видеозапись набрала 159 тысяч просмотров и более тысячи комментариев. За это молодой человек должен выплатить 40 тысяч рублей в качестве штрафа.

новости СПб суд штраф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Рэпер Scally Milano получил штраф за скандирование «нехорошего» в ...
Профессор психологии Ситников: существует три способа исполнить любую мечту
В Шушарах началось строительство депо для трамвайной линии «Славянка»
В рамках ПМЭФ-2023 пройдет панельная дискуссия «Популяризация науки в ...
Бьюти-челноки: российский рынок косметики начал зарабатывать на ...
На бывшем заводе Toyota в Петербурге начнут производить электромобили
Посетители ресторана в Петербурге упали с крыши и погибли: директор ...
Шашлыков не будет: в Петербурге до конца июня ввели противопожарный режим