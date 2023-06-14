Праздник «Алые паруса» лишит петербургских предпринимателей прибыли от продажи алкоголя

Во время празднования в честь выпуска петербургских школьников будет запрещено продавать алкоголь. Ограничения будут действовать 22 часов 23 июня до 11 часов 25 числа.

В Петербурге 24 июня отмечается грандиозный праздник. В честь выпуска школьников в городе на Неве проходит фестиваль «Алые паруса». Чтобы мероприятие закончилось положительными эмоциями для всех участников, в городе введут ограничения на продажу алкоголя.

«…На всей территории Санкт‑Петербурга будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах с 22 часов 23.06.2023 до 11 часов 25.06.2023», — указано на сайте городской администрации. Ограничения не коснутся заведений, где предоставляются услуги общественного питания, то есть ресторанов, кафе или столовых.

Напомним, что концерт начнется в десять часов вечера на Дворцовой площади. Далее ожидается шествие по Неве брига с «теми самыми» алыми парусами.