Прокуратура поставила на контроль тушение лесных пожаров в Ленобласти

В Ленобласти на площади около 20 га горел торф. Пожар удалось оперативно потушить. Теперь за обстановкой также следит местная прокуратура.

Кировская городская прокуратура поставила на контроль ситуацию с тлением торфяников в районе пятого рабочего поселка Назиевского городского поселения. Возгорание удалось вовремя потушить, так как очаг успели увидеть благодаря спутниковому оборудованию.

«В настоящий момент пожарными достигнута локализация, тление происходит в пределах обводненной карты бывших торфоразработок, угроза распространения отсутствует», — отметили в прокуратуре.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги помогали при ликвидации пожара на торфяниках. Площадь происшествия составила 20 гектаров.

Напомним, что в Петербурге до конца июня ввели противопожарный режим.