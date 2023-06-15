Любители ЗОЖ в Петербурге через суд получили от закрывшегося фитнес-центра миллион рублей

После обращения Роспотрбенадзора в суд посетителям закрывшегося фитнес-парка «Дубки» выплатили компенсацию за невостребованные абонементы. Фирме придется выложить почти миллион рублей.

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес решение по делу о недовольстве 29 посетителей фитнес-парка «Дубки», которые не смогли вернуть деньги за абонементы в закрывшемся заведении. Потребители направили запрос в закрывшуюся фирму, однако добровольно возмещать ущерб там отказались. Любителям ЗОЖ пришлось обратиться в Роспотребнадзор. В итоге дело дошло до суда.

«Принято решение взыскать с ООО «Фитнес-парк «Дубки» в пользу истцов денежные средства за абонементы в размере 269 897 руб., неустойку 269 897 руб., компенсацию морального вреда 87 000 руб., штраф 313 397 руб., всего 940 191 руб», — сообщили в пресс-службе ведомства.