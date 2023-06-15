Отмена справок и запрет на смену пола: что изменится в России в сфере «нетрадиционной» медицины

Депутаты накануне в первом чтении приняли поправки, которые могут запретить медикам в России превращать мужчин в женщин и наоборот. Однако ранее провести такие манипуляции в стране было возможно. Комиссии, справки и операции — от чего в Госдуме хотят защитить традиционные ценности?

Отмена операций по «превращениям»

Нововведения Госдумы запретят медработникам проводить операции по смене пола. Исключения составят случаи лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Соответствующие поправки, в случае принятия, появятся в Федеральных законах «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Авторы инициативы вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отмечают, что нынешняя практика смены пола способна растлить детей. «В США, где пропагандируются эти новые псевдоценности, доля трансгендеров среди подростков уже в три раза больше, чем среди взрослого населения», — подчеркивает спикер ГД.

А раньше разве можно было?

Если депутаты что-то хотят запретить, значит ранее такая практика была. Действительно, россияне до недавнего времени могли превратиться из мужчины в женщину или наоборот. Однако процесс этот был достаточно сложным и энергозатратным.

Прежде чем лечь на хирургический стол пациент должен был доказать, что живет в некомфортном для себя теле. Для этого человека на протяжении нескольких месяцев (а то и лет) наблюдали врачи разных профилей. Врачи-психиатры испытывали пациентов, желая убедиться в их «инаковости». Если мнение комиссии было единогласно, то пациенту ставили диагноз «транссексуализм». Со справкой соответствующего образца (которую утвердил Минздрав РФ 22 января 2018 года) и стоило начинать лечение.

Существовал метод и без оперативного вмешательства — человек мог при наличии тех же документов изменить имя и пол в паспорте. Однако и этот момент в Госдуме учли и также решили запретить.

Напонмим также, что в прошлом году в России приняли закон, который запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.