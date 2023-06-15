В Петербурге запланировали построить платную трассу М-49

От Приморского шоссе до ЗСД появится трасса М-49, которая также будет включать развязку через железнодорожные пути. Решение о прокладке нового путепровода приняли на ПМЭФ.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) городская администрация подписала соглашение с Гаспромбанком о строительстве автомагистрали М-49. Новая трасса должна будет пройти от Приморского шоссе до Западного скоростного диаметра с подключением развязки через железнодорожные пути Сестрорецкого направления.

«Реализация проекта по созданию и эксплуатации М-49 на платной основе возможна с использованием механизма государственно-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»», — уточнили в Смольном.

Напомним также, что выступление президента Владимира Путина на ПМЭФ 16 июня заблокирует дороги Петербурга.