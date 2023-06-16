Мобильный интернет не будет работать на ПМЭФ в день выступления Путина

На третий день проведения Петербургского международного экономического форума для участников решили ограничить выход в интернет с помощью мобильной связи.

Доступ будет временно недоступен. Сообщается, что такие перебои связаны с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке форума. Об этом рассказали в пресс-службе Росконгресса.

В ведомстве отметили, что WiFi сеть все же будет доступна.

Напомним, что в третий день ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге пройдет пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин. Предполагается, что глава государства сможет прокомментировать текущую ситуацию с экономикой в РФ. Также будут рассмотрены перспективы ее развития.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2023 Владимир Путин встретится с президентом ОАЭ.