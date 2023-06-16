Песков: на ПМЭФ меры безопасности усилили до «беспрецедентных»

В Санкт-Петербурге на время проведения ПМЭФ-2023 усилили меры безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это требуется, так как враг может предпринимать попытки нанести урон.

Меры безопасности, которые предпринимают сотрудники охраны Петербургского международного экономического форума, можно назвать беспрецедентными. Дмитрий Песков отметил, что сейчас крайне важно быть собранными, чтобы не нарваться на неприятности.

Такое положение дел на масштабном и массовом мероприятии пресс-секретарь Владимира Путина назвал нормальным, пишет ТАСС.

Также Песков добавил, что перебои с беспроводным интернетом на полях проведения ПМЭФ-2023 связаны именно с усилением мер безопасности. При этом Wi-Fi работает без неполадок.

Ранее сообщалось, что на третий день ПМЭФ-2023 для участников будет недоступен мобильный интернет из-за технических работ.