Землетрясение во Франции: урон зданиям и пострадавшие

Во Франции вечером в субботу, 16 июня, случилось землетрясение, в результате которого оказались разрушенными многие здания. Также уже подтверждено, что есть пострадавшие.

Магнитуда землетрясения зафиксирована на 5,3 балла. Очаг залегал на глубине в десять километров к северу от коммуны Сюржер. После первых толчков показатели чуть снизились и магнитуда установилась на 3,1 и 4,4 балла.

Многие здания повреждены. В городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно серьезно пострадала церковь, а в Арсе рухнула часть сводов. Данные подтвердили в префектуре Де-Севр, пишут РИА Новости.

Информации о гибели людей в результате землетрясения пока не поступало. Уже установлено, что одного пострадавшего мужчину с легким ранением спасли. О нем позаботились спасатели. Сейчас продолжается ликвидация последствия происшествия.

Напомним, что последнее землетрясение с магнитудой выше пяти баллов на материковой части Франции происходило в 2019 году. В упомянутом районе последние серьезные толчки пришлись на далекий 1972-й год.