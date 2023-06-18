В Колпино мужчина на LADA Granta врезался в жилой дом

В Колпино сотрудники правоохранительных органов разбираются с автомобильной аварией, которая случилась поздно вечером в субботу, 17 июня. Возле жилого дома по набережной Комсомольского канала мужчина на LADA Granta не справился с управлением транспорта и стал виновником ДТП.

Водитель 43 лет с явными признаками алкогольного опьянения сначала наехал на поребрик, а после этого снес дорожный знак и врезался в стену жилого дома. По итогу автомобиль опрокинуло. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту случившегося проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства аварии. Информации о возбуждении уголовного дела против горе-водителя пока не поступало.

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