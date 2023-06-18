Чиновников Петербурга вынудят пересесть с иномарок на отечественные машины

В Госдуме Российской Федерации решили пересадить политиков с автомобилей иностранных брендов на транспорт отечественных производителей. Чиновники Санкт-Петербурга на такое нововведение пока публично никак не реагировали.

Российский автопром активно развивают. Сейчас, когда с рынка ушли многие зарубежные компании, в стране начали оперативно производить импортозамещение. Чиновникам настоятельно рекомендуют сменить машины и начать пользоваться «родным» транспортом.

Как сообщает NWPress, в посчитали, что так отечественные машины будут делать «как для себя». По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Султана Хамзаева, чиновники вполне могут позволить себе пересесть на новые модели отечественного автопрома.

Смена «предпочтений» поможет развиваться российскому рынку движимости. Хамзаев отметил, что при таком раскладе событий производители начнут более тщательно подходить к производству: если у депутатов машина пару раз не заведется, об этом сообщат, и быстро найдется решение.