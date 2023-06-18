Трудности с документами: почему ребенка могут не пустить в самолет

Чтобы полет на самолете до места отдыха начался и прошел без происшествий, важно правильно подготовить и собрать все документы. В последнее время авиакомпании России стали строже проверять предоставляемые бумаги. Поэтому стоит быть осторожнее и тщательнее подходить к делу.

С начала лета 2023 года пассажиров с детьми больше не пускают на борт, если свидетельство о рождении ребенка заламинировано. Теперь специалисты хотят получать простые «бумажки»‎.

Такая «прихоть» вполне обусловлена законом.‎ Дело в том, что документы в пленке вызывают сомнения в их подлинности, поэтому на рейсы имеют право не допустить. Сейчас заламинированные свидетельства не принимают и в государственных органах.

Как не переносить путешествие

Согласно закону, свидетельство о рождении ребенка является просто недействительным в том случае, если оно заламинировано. Его нужно заменить.

Если полет на самолете запланирован на ближайшее время, и переоформить документы уже не успевается, можно поступить по-другому. Ребенок может попасть на борт по загранпаспорту, если таковой у него имеется. В таком случае именно данные из этого документа нужно указать в билете.

Как оформить свидетельство

Заменить заламинированный документ когда-нибудь все же придется. Новое свидетельство о рождении ребенка можно получит в ЗАГСе или МФЦ в день обращения. Заявку можно подать через «Госуслуги». Об этом написали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Уточняется, что придется оплатить государственную пошлину. Ее размер на данный момент составляет 350 рублей.