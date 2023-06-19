Петербуржцы подали в суд на городскую администрацию из-за исторического здания на Профессора Попова

Петербуржцы обратились в суд против КГИОП и СПб ГУП «ГУИОН» из-за неправильных, по их мнению, дат постройки исторического здания на улице Профессора Попова, 38, на месте которого планируют построить новую многоэтажку.

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск петербуржцев в Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КИГОП) и Городскому управлению инвентаризации и оценки недвижимости (СПб ГУП «ГУИОН»).

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, истцы просили «признать незаконным заключение от 22.09.2021 о соответствии режиму ОЗРЗ-2(07)01 эскизного проекта многоквартирного жилого дома» на улице Профессора Попова, 38. Петербуржцы также отметили, что технический учет дат постройки зданий под литерами А и И незаконен.

«Суд административным истцам отказал», — сухо констатировали в пресс-службе ведомства.