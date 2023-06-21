Блиновскую продержат под домашним арестом еще месяц

Блиновскую продержат под домашним арестом еще месяц
Фото: Baltphoto

Суд в среду, 21 июня, вновь рассмотрел материалы дела против блогера и создательницы скандального «Марафона желаний» Елены Блиновской. По итогу было принято решение продлить для нее домашний арест.

Теперь Блиновской придется просидеть дома еще месяц. От такого заявление девушка расплакалась прямо в суде, но на судью это не подействовало. Об этом пишет телеграм-канал «112».

В настоящее время Блиновская погасила только 30 миллионов налоговой задолженности.

Напомним, что всего создательница «Марафона желаний» должна государству 918 миллионов рублей. Именно такую сумму блогер «забыла» оплатить по налогам.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская предложила подписчикам закрыть ее долги. Также блогер просит у подписчиков скинуться ей на юриста, чтобы оперативнее разобраться со всеми судебными разбирательствами, которые тянутся уже несколько месяцев.

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