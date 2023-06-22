В Петербурге снизилась стоимость комнат в коммуналках и общежитиях

Стоимость комнат в Петербурге упала на 1,8% с начала года. В настоящий момент средняя стоимость такого типа недвижимость в городе на Неве составляет 2,6 млн рублей.

Приобрести в Петербурге из недвижимости можно не только квартиру или дом, но и комнату. Такие типы активов часто встречают в коммунальных квартирах или общежитиях и пользуются популярностью из-за относительной дешевизны.

Как посчитали аналитики портала «Мир квартир», с начала года ситуация на таком «компактном» рынке недвижимости изменилась — цены снизились на 1,8%. В настоящий момент средняя стоимость комнаты в Петербурге составляет 2,6 млн рублей.

При этом Петербург оказался на третьем месте в списке городов с самыми дорогими комнатами. На первом месте, ожидаемо, оказалась Москва, а на втором — Сочи.

Отметим, что в настоящий момент в Петербурге обещают расселить из коммуналок почти полторы тысячи семей.