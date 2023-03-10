Даешь раздельное проживание: в Петербурге обещают расселить из коммуналок почти 1,5 тыс. семей

В Санкт-Петербурге продолжают избавляться от коммуналок. До конца этого года горадминистрация планирует расселить в отдельное жилье свыше полутора тысяч семей, уточнили в пресс-службе.

Следует отметить, что с начала года свое отдельное жилье получили 124 семьи – хороший результат для двух месяцев, но впереди еще в десять раз больше. К концу года Смольному нужно расселить еще 1450 петербургских семей.

При этом существует ряд условий, определяющих то, получит ли семья новую квартиру или же нет:

«Одно из условий – на городскую очередь могут встать собственники или наниматели помещений в коммунальной квартире, проживающие в городе на Неве в общей сложности не менее 10 лет», – процитировали слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что семьи могут получить социальную выплату на улучшение условий проживания при условии, что их доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, а площадь жилого помещения меньше 15 метров.

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