Петербуржец на моноколесе сбил подростка на самокате

В Петербурге два любителя средств индивидуальной мобильности столкнулись на Ленинском проспекте в Красносельском районе. Подросток попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге произошло ДТП между подростком на электосамокате и 34-летним мужчиной на моноколесе. Происшествие случилось на тротуаре у дома 128 по Ленинскому проспекту.

Как сообщает издание «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 16-летний юноша попал в больницу с различными травмами. Медики классифицировали состояние потерпевшего как средней степени тяжести.

В настоящий момент полицейскими проводится проверка, которая позволит установить все детали и обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее стало известно, что Петербурге утонул ребенок из-за опасных ныряний на Октябрьской набережной.