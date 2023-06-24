Кто из деятелей Петербурга поддержал Владимира Путина

По России в субботу, 24 июня, многие деятели разных направлений высказались о происходящем по стране. Политики и даже представители искусства встали на сторону президента России Владимира Путина.

Свою поддержку главе государства выразил гендиректор музея истории Петербурга Владимир Кириллов. Он отметил, что сейчас многое из происходящего в семье может быть подвергнуто сомнениям. При этом страна продолжает бороться за общее светлое будущее, поэтому важно поддерживать друг друга. Слова Кириллова привели в пресс-службе музея истории Санкт-Петербурга.

Также о подобном высказался лидер «Единой России» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский. В своем телеграм-канале политик отметил, что российским «мужикам» сейчас важно остановиться, подумать и направить силы в нужное русло.

Ранее сообщалось о главных событиях по России на субботу, 24 июня.