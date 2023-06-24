По России опровергли дефицит авиабилетов в страны СНГ и Стамбул

По России опровергли дефицит авиабилетов в страны СНГ и Стамбул
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В Ассоциации Туроператоров России опровергли слухи о том, что в продаже не осталось прямых авиабилетов из Москвы на популярные рейсы в страны СНГ и Стамбул. Такая информация оказалась верной лишь частично.

В Стамбул и Ереван можно отправиться спокойно: есть свободные места. Трудности могут возникнуть у желающих улететь в Тбилиси. По этому направлению на ближайшие дни все билеты на прямые рейсы раскуплены. При этом все еще остается вариант немного сдвинуть поездку.

Дефицита кресел пока не наблюдается. Зато увеличение цен на билеты в ответственной организации подтвердили. Об этом рассказали в пресс-службе АТОР.

Пока обстановка остается нестабильной. Несмотря на это, в скором времени все может устаканится, тогда цены вернутся к прежним показателям.

Ранее сообщалось, что представители турбизнеса России не будут отменять бронь, если россияне опоздают на назначенную дату заселения.

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