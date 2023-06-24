Отели по России не будут отменять брони опоздавших туристов

По России перекрыли ряд федеральных трасс. Из-за этого местные туристы могут опоздать на заселение в отели. Представители туристического бизнеса уже заявили, что в таких ситуациях бронь отменяться не будет: россиянам пойдут на встречу.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что отели будут относиться к задержкам с пониманием. Отдельно было отмечено, что деньги за неиспользованные дни пересчитают и вернут людям, если в этом будет необходимость. Об этом написали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Если отменять отпуск все же не хочется, то есть возможность перенести даты поездки. Заплаченные денежные средства по договоренности должны просто перенести на нужные даты, вопросы решаются в индивидуальном порядке.

При этом стоит отметить, что туроператоры не наблюдают массовых аннуляций по бронированию. Пока россияне не планируют отменять отпускные планы.

Ранее сообщалось, что авиабилеты из Пулково за пределы России резко подорожали.