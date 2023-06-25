В России упали цены на продукты

По России за май 2023 года зарегистрировано снижение цен на продукты питания. Более того, РФ оказалась единственной страной в Европе, где за указанный период наблюдалось это экономическое явление.

В годовом выражении снижение цен составило сразу 1,2%. Такие показатели вовсе не являются низкими: в новейшей истории подобное было зафиксировано только в июне 2018 года и в апреле 2023-го, пишут РИА Новости.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, падение цен на продукты связано с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах. Также на ситуацию мог повлиять достойный урожай зерновых и масличных.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты из России пришли в норму после скачку, который был зафиксирован в субботу, 24 июня.