Роспотребнадзор назвал единственное безопасное для купания место в Петербурге

Роспотребнадзор в очередной раз проверил петербургские водоемы на пригодность для купания. Безопасным признано только одно озеро.

Купаться без риска для здоровья можно только в озере Безымянное в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора после проверок акваторий пляжей на 26 июня.

Мониторинг за состоянием качества воды проводят на территории 24 популярных водных объектов. Всего было собрано 120 проб, которые показали, что большая часть озер и акваторий Финского залива опасны для водного отдыха.

«…Заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупреждают в ведомстве.

Интересно, что неделю назад разрешенными для купания были только два водоема Выборгского района.