СК начал проверку после нападения стаи собак на девочку в Ленобласти

СК начал проверку после нападения стаи собак на девочку в Ленобласти
Фото: Baltphoto

В Ленобласти три собаки покусали 13-летнюю девочку. Несовершеннолетняя пострадавшая попала в больницу.

Следователи организовали проверку после сообщений в СМИ о нападении стаи собак на несовершеннолетнюю девочку. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области, 25 июня в посёлке Касимово 13-летняя потерпевшая во время прогулки неудачно встретилась с тремя собаками, владелец которых проживает в том же поселке.

Животные напали на ребенка и искусали — девочка попала в больницу, где ей предоставили всю необходимую помощь, в настоящий момент угрозы жизни нет.

Стражи порядка выясняют все детали и причины случившегося. После будет дана правовая оценка происшествия.

Ранее в Петербурге спустя три года вытащили застрявшую в подвале собаку. Животное из-за многолетней темноты потеряло зрение.

дети ленобласть происшествия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
СК начал проверку после нападения стаи собак на девочку в Ленобласти
Российский маркетплейс присоединился к европейской «блокаде» ...
В Петербурге выдали разрешение на строительство Южной широтной магистрали
Роспотребнадзор назвал единственное безопасное для купания место в Петербурге
Петербуржцам напомнили об ограничениях на дорогах из-за праздника Курбан-Байрам
Жителя Ленобласти заподозрили в нездоровом интересе к детям
Гром и ливень «атаковали» юг Петербурга
Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий