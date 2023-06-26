СК начал проверку после нападения стаи собак на девочку в Ленобласти

В Ленобласти три собаки покусали 13-летнюю девочку. Несовершеннолетняя пострадавшая попала в больницу.

Следователи организовали проверку после сообщений в СМИ о нападении стаи собак на несовершеннолетнюю девочку. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области, 25 июня в посёлке Касимово 13-летняя потерпевшая во время прогулки неудачно встретилась с тремя собаками, владелец которых проживает в том же поселке.

Животные напали на ребенка и искусали — девочка попала в больницу, где ей предоставили всю необходимую помощь, в настоящий момент угрозы жизни нет.

Стражи порядка выясняют все детали и причины случившегося. После будет дана правовая оценка происшествия.

Ранее в Петербурге спустя три года вытащили застрявшую в подвале собаку. Животное из-за многолетней темноты потеряло зрение.