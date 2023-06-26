Платная парковка пополнила Петербург односторонними улицами

Петроградский район пополнился улицами с односторонним движением. Из-за плотной дороги автомобилистам «не разгуляться» по 25 дорогам.

Подготовка к вводу платной парковки в Петроградском районе пополнила список городских улиц с односторонним движением. Так, с 26 июня в Петербурге «не развернуться» будет на Ижорской улице от Большого проспекта П.С. к Малому проспекту П.С., в Матвеевском переулке от улицы Ленина до Кронверкской, а также на Съезжинской улице от Кронверкского проспекта к Татарскому переулку.

В комитете по транспорту также отметили, что накануне в Петроградском районе односторонними стали еще 11 улиц. Всего же здесь в настоящий момент двигаться в одну сторону приходится по 88 дорогам.

Ранее стало известно, что место для машины приводит к криминальным инцидентам. Так очередь на парковку стала причиной поножовщины в Петербурге.