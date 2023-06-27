В Петербурге предлагают запретить чиновникам самовольно создавать платные парковки в городе

Вопрос платных парковок остро встал в Петербурге после множества ограничений и неудобств. Автомобилистам приходится подстраиваться под правила, которые сложно назвать легко выполнимыми. Масла в огонь общественного недовольства подливают сами чиновники, создавая все новые и новые зоны платных парковок в местах, которые покажутся им наиболее «подходящими». Однако вопрос стоит урегулировать, считают некоторые депутаты.

Новый законопроект о платных парковках в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания от партии «Яблоко» Александр Шишлов и Борис Вишневский предлагают рассмотреть законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории Санкт-Петербурга».

Так, документом предлагается ограничить полномочия чиновников в сфере выбора мест для платных парковок. Если нововведения примут, то эти зоны будут попадать под законом Санкт-Петербурга, который принимается открыто и публично. Тогда горожане смогут прямо высказываться о своем мнении по поводу этого щекотливого вопроса.

«Они практически не слышат ни жителей, ни депутатов»

Один из авторов законопроекта, Борис Вишневский, отмечает, что чиновники, занимающиеся парковками, никого не хотят слушать. Чтобы наладить процесс организации этого вопроса, нужно ввести ограничения.

«Практика последних месяцев показывает, что убедить чиновников что-то поменять в «парковочных» вопросах крайне трудно, они практически не слышат ни жителей, ни депутатов. Значит, надо лишить их права произвольно принимать эти решения, все ключевые вопросы должны решаться законом…», — отмечает депутат.

Проектом предполагается запретить организовывать платную парковку у образовательных, культурных и медицинских учреждений. Также прописаны условия, когда на платной парковке можно будет оставить машину бесплатно.

Ранее очередь на парковку стала причиной поножовщины в Петербурге.