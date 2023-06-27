На трассе «Кола» перекроют движение из-за разводки Ладожского моста

Под Петербургом 28 июня на 45 минут будет перекрыто движение по трассе «Кола» из-за разводки моста. Ограничения связаны с проходом баржи по Неве.

Недалеко от деревни Марьино Кировского района Ленобласти 28 июня с 10:00 до 10:45 будет перекрыто движение по трассе «Кола», по которой автомобилисты добираются из Петербурга к границе Норвегии. Ограничения связаны с разводкой Ладожского моста на 40 километре федеральной дороги.

Как отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», переправу через Неву разведут из-за запланированного прохода баржи. При этом во вторник, 27 июня, здесь также должен был пройти теплоход «Меритус», однако разводку не выполняли из-за технической неисправности судна.

Ранее стало известно, что петербуржцам закроют проезд по КАД в день Главного военно-морского парада.