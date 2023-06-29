Пожилая петербурженка подожгла отделение банка из-за уговора мошенников

Полицейские Василеостровского района Санкт-Петербурга разбираются с поджогом в отделении крупного российского банка, который случился в среду, 28 июня. В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Как стало известно gazeta.spb, к поджогу причастна пожилая петербурженка. Женщина 1957 года рождения зашла в фойе банка, разлила на стену керосин и подожгла его. По итогу из помещения пришлось эвакуировать 20 человек.

На место случившегося выехали сотрудники правоохранительных органов. Удалось выяснить, что пенсионерку поджечь банк вынудили мошенники. До поджога женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и сообщили, что петербурженка фигурирует в незаконных переводах денег. Женщину убедили, что для поимки виновных ей необходимо провернуть преступление. Это она и сделала.

Сейчас разбирательство по факту случившегося продолжается.

Ранее сообщалось, что пожаром в жилом доме Красносельского района Санкт-Петербурга заинтересовалась прокуратура.