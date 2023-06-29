В Петербурге на пожар на заводе «Арсенал» подали допномер 1-БИС

В Калининском районе Санкт-Петербурге днем в четверг, 29 июня, горит административное здание, расположенное по улице Комсомола. Здесь находится завод «Арсенал». Огонь уже охватил кровлю на площади здания в 40 квадратных метров.

Полыхает здание размером 20х80 метров. На место происшествия уже подали дополнительный номер 1-БИС. Сейчас пожар тушат 47 человек личного состава, задействовано десять единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Причины пожара еще не были названы, их удастся установить после проверок. Также пока данных о пострадавших не поступало. Сотрудники ответственных служб занимаются случившемся, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурге занялась разбирательством по факту серьезного пожара в жилом доме Красносельского района города.