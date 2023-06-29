Все такси в Ленобласти перекрасят в бело-желтые цвета

Законодательное собрание Ленинградской области во втором и третьем чтении одобрило законопроект о регулировании работы такси. Теперь все автомобили, которые причастны к такой деятельности, переделают под единый стиль.

Машины такси перекрасят. Их сделают белыми, но с характерными желтыми полосами. Те в добавление ко всему будут иметь светоотражающие свойства в целях повышения уровня безопасности на дорогах. Всем такси должны изменить внешний вид в течение пяти лет.

Корректировки коснутся легкового такси. Единый стиль, по мнению представителей местной власти, нужен, чтобы машины-развозчики были узнаваемы. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета Ленинградской области по транспорту.

Напомним, что в Санкт-Петербурге тоже утвердили изменения для автомобилей такси. В городе на Неве такие машины сделают белыми, закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с сентября на треть могут вырасти цены на такси.