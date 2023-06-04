Цены на такси в Петербурге могут вырасти на 30%

Жители Санкт-Петербурга столкнутся с значительным подорожанием проезда на такси уже с сентября 2023 года. Цены могут вырасти сразу на 30%.

На стоимости пассажирских перевозок скажется новая реформа, по которой городский такси потерпят изменения. Напомним, что в северной столице теперь все такие автомобили переделают под единый стиль. Также информацию о водителях поместят в единый реестр.

На указанное количество подорожают поездки на дальние маршруты. Если говорить о коротких передвижениях, то здесь стоимость поднимется вдвое, пишет dp.

Предполагается, что количество поездок из-за этого может значительно сократиться. Пока такие прогнозы — часть экспертных предположений, но в подорожании по городу на Неве уверены.

Популярные компании такси перемены в системе оценивают положительно, но у ряда других людей корректировки в законодательстве вызывают сомнения. По мнению некоторых таксистов, новые требования излишне жесткие.