Билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кешбэком 10%

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Билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кешбэком 10%
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

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В мобильном приложении билайна появилась витрина видеоигр — это один из самых простых и выгодных способов приобретать популярные тайтлы, находясь в России. Теперь клиенты мобильного оператора могут выбирать игры из магазинов Steam, Epic Games, Wargaming.Net, Ubisoft Connect и других, получая за каждую покупку кешбэк в размере 10% на баланс своего телефона.

Перейти на витрину можно по ссылке.

Уже доступно свыше 3000 игр, витрина постоянно пополняется новыми тайтлами. Здесь можно найти самые свежие и ожидаемые игры, например, уже доступен предзаказ одного из главных хитов 2023 года — Mortal Kombat 1. Реализация этого проекта стала возможна благодаря сотрудничеству билайна с платформой Appsell, специализирующейся на дистрибуции цифровых продуктов и сервисов.

С запуском витрины в мобильном приложении билайна игровой мир становится еще ближе и доступнее для всех российских геймеров.

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