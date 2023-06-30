Девочка показала жест о домашнем насилии в сюжете программы «Мужское/Женское»

Девочка показала жест о домашнем насилии в сюжете программы &#171;Мужское/Женское&#187;
Фото: Baltphoto

В эфире программы «Мужское/Женское» показали сюжет о семейной драме, где родители двоих детей борются за опекой над младшей дочерью. В интервью с самими девочками одна из сестер показала международный жест о домашнем насилии, который заметили зрители телеканала.

Прокуратура начала проверку после выпуска программы «Мужское/Женское», сообщает агентство РИА Новости. Эфир был посвящен семье, где родители боролись между собой за право воспитывать детей. На момент съемки обе девочки проживали с матерью.

Когда сестер спросили, как им живется у мамы, старшая девочка, обнимая младшую, незаметно показала признанный в мире жест, который сигнализирует о домашнем насилии. При этом на камеру ребенок рассказывал об атмосфере любви.

Зрители, заметив сигнал о помощи, потребовали у руководства программы обратить внимание на ситуацию.

Ранее жительница Москвы убила родного годовалого ребенка ножом.

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