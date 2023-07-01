Прокуратура начала проверку из-за горевшего самолета в Пулково

В аэропорту Пулково не состоялся ночной рейс в Дубай из-за пожара. Причины происшествия устанавливает транспортная прокуратура.

Прокуратура организовала проверку после ночного происшествия в петербургском Пулково. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного транспортного ведомства, возгорание самолета, который должен был лететь в Дубай, произошло 30 июня около 23:15.

Пассажиров эвакуировали и доставили в отделение аэропорта. Воздушное судно потушили. Пострадавших или погибших нет.

«Причины происшедшего уточняются. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства. При наличии оснований примет меры», — указано в сообщении прокуратуры.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели рабочих при возгорании нефтепродуктов в Татарстане. Происшествие случилось во время очистки специальных баков.