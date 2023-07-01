Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя на Октябрьской набережной

Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя на Октябрьской набережной
Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге полицейским пришлось сделать несколько выстрелов, чтобы остановить пьяного гонщика. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Ночью 28 июня у дома 98 по Малоохтинскому проспекту наряд Госавтоинспекции пытался остановить «Фольксваген Поинтер», водитель которого решил проигнорировать требование об остановке и добавил газу.

Как рассказали 1 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, у дома 44 по Октябрьской Набережной один из стражей порядка применил табельное оружие, чтобы остановить машину — один выстрел пришелся в воздух, два других были направлены в сторону машины.

В итоге хулигана остановили — за рулем оказался 28-летний житель Красногвардейского района, который в пьяном виде и без прав решил «покататься» на авто. Нарушителя доставили в полицию, где назначили административное наказание.

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