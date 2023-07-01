Пьяный 15-летний «водитель» без прав сбил восьмилетнюю девочку в Приозерске

В Приозерске Ленобласти 15-летний подросток выпил и решил покататься на питбайке «BSE». К несчастью, ему на пути попался пешеходный переход, по которому шла восьмилетняя девочка — пострадавшая попала в больницу.

В Приозерске днем 30 июня у дома 25 по улице Калинина случилось ДТП с участием двух школьников. При этом один из подростков выступал в роли «водителя» без прав, да еще и под градусом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 15-летний юноша выпил алкоголь, почле чего решил покататься на питбайке «BSE». Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не заметил на дороге восьмилетнюю девочку. Столкновения избежать не удалось — пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«Освидетельствование показало наличие в крови водителя 0,580 мг/л алкоголя», — отметили в полиции. В настоящий момент все детали происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что полиция Петербурга разыскивает виновника смертельного ДТП в Колпино.