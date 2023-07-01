В Петербурге арестовали курсантов университета МВД за кражу тысячи долларов США у метро «Спортивная»

В Петербурге арестовали курсантов университета МВД за кражу тысячи долларов США у метро &#171;Спортивная&#187;
Фото: Baltphoto

В Петербурге до 28 августа арестовали двоих учащихся университета МВД РФ. Юноши подозреваются в краже тысячи долларов США у прохожего недалеко от станции метро «Спортивная».

Петроградский районный суд вынес постановление о заключения под стражу двух студентов петербургского университета МВД РФ. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, ждать дальнейшего решения суда фигурантам уголовного дела по статье о краже придется до 28 августа в изоляторе временного содержания.

Следствие полагает, что 28 июня студенты отняли у прохожего тысячу долларов США, после чего скрылись. Деньги они растратили по собственному усмотрению.

В итоге один из наказанных возражал против ареста, а второй тихо и мирно принял решение суда.

Ранее пьяный 15-летний «водитель» без прав сбил восьмилетнюю девочку в Приозерске.

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