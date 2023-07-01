Российские фехтовальщики смогут принять участие в чемпионате США с одним условием

В США готовы принять российских фехтовальщиков и дать им возможность показать свои способности на предстоящем турнире, однако для этого спортсменам нужно публично осудить политику своей родной страны.

Фехтовальщики, которые покинули Россию, примут участие в чемпионате США. Это стало возможным, если спортсмены «осуждают действия России и Белоруссии и не проявляют принадлежности к России или Белоруссии на соревнованиях». Условия прописаны на сайте Федерации фехтования США.

По данным портала Inside The Games, воспользоваться такой возможностью на этих условиях решили шпажист Олег Кныш, а также серебряный призер Олимпийских игр в Токио Сергей Бида и участник тех же соревнований саблист Константин Лоханов.

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