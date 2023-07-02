В Петербурге у вратаря СКА угнали автомобиль за три миллиона

В Петербурге у вратаря СКА угнали автомобиль за три миллиона
Фото: Baltphoto

У 19-летнего вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали автомобиль в Санкт-Петербурге. Hyundai Tucson был припаркован на улице Коллонтай, откуда он неожиданно и пропал.

Автомобилю молодого обладателя Кубка Харламова было всего три года. Стоимость транспорта оценивается почти в три миллиона рублей.

Установлено, что игрок СКА Иванов проснулся, выглянул в окно, а его Hyundai Tucson там уже не было. После такого спортсмену пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы. Об этом написали в телеграм-канале «112».

В настоящее время по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Автомобиль хоккеиста зафиксировали камеры видеонаблюдения на улицах Санкт-Петербурга. Проводится разбирательство, угонщика ищут.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга с помощью оружия угнал автомобиль каршеринга.

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