В Петербурге раскрыли хищение 64 миллионов рублей судоремонтного предприятия

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств государственного судоремонтного предприятия. Размер ущерба компании превысил 64 миллиона рублей.

В ходе разбирательства было установлено, что с августа по октябрь 2021 года гендиректор завода заключал фиктивный договор на поставку материалов. Те фактически не числились на заводе. В махинациях главе компании помогал начальник склада. Он подготавливал все необходимые документы, чтобы позднее можно будет забирать деньги.

Позднее была провернута еще череда незаконных махинаций. Вырученные средства распределялись между злоумышленниками. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас все проверки завершились, остается ждать вынесения приговора. Материалы уголовного дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.

Ранее сообщалось, что В Санкт-Петербурге вынесен приговор о хищении денежных средств участников долевого строительства жилья.