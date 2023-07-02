В Петербурге отмечают День работников морского и речного флота

В Санкт-Петербурге празднуют День работников морского и речного флота, который традиционно отмечается в первое воскресенье июля. К неформальному торжеству уже присоединилось множество горожан.

Для города на Неве водный транспорт является важной и неотъемлемой частью жизни горожан. Именно поэтому сегодняшний праздник отмечают не только профессионалы сферы, но и петербуржцы из других видов деятельности. Многие решили посвятить текущее воскресенье вылазкам на природу.

В честь праздника петербуржцам напомнили о том, что в городе регулярно ведутся работы на указанных объектах. Специалисты осматривают сооружения с воды, проводят очистку и ремонты. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест»

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге всего за год в 1,5 раза выросло число путешественников по рекам.