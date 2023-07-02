Семья из Красноярского края насмерть отравилась угарным газом в погребе

В Минусинске утром в воскресенье, 2 июля, в погребе жилого дома по улице Свердлова обнаружили тела троих горожан. Выяснилось, что супруги 63 и 64 лет и их 38-летний сын отравились угарным газом. В настоящее время по факту случившегося запустили череду проверок.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что мужчина хотел просушить погреб и спустился в него с горящим углем. Там он потерял сознание, и к нему на помощь пришла жена. Женщину ждала та же участь. Затем судьбу родителей повторил их сын.

Погибших позднее обнаружил внук. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

Решение о дальнейших действиях будет принято после получения результатов всех проверок.

Ранее сообщалось, что полугодовалый ребенок попал в больницу в Санкт-Петербурге после отравления ядовитым цветком.