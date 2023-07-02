Петербуржцам рассказали о выходных на 2024 год

Министерство труда Российской Федерации опубликовало проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. По нему обозначили схему того, как будут отдыхать россияне, трудящиеся на пятидневной рабочей неделе.

Выходные на новогодних праздниках традиционно растянутся с 1 по 8 января. Выходит, что россияне будут отдыхать сразу десять дней подряд, если учитывать, что 30 и 31 декабря — это суббота и воскресенье.

Следующие длительные выходные продлятся с 23 по 25 февраля, а затем — с 8 по 10 марта. Такая информация размещена на официальном портале ведомства в открытом доступе.

Майские выходные все же не сделают сплошными, но и они окажутся достаточно долгими: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая — суммарно сразу восемь дней. Также россиян ждет отдых 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.

Есть менее приятные аспекты. Например, из-за продления некоторых выходных, работникам «пятидневки» придется отработать череду суббот: 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

Ранее сообщалось, какие необычные праздники пройдут в июле 2023 года.