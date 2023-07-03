Бывший завод Toyota в Петербурге могут переделать под индустриальный парк

В Санкт-Петербурге обсуждается вопрос о включении неиспользуемой части территории бывшего завода Toyota в состав Особой экономической зоны (ОЭЗ) города. В дальнейшем здесь может появиться индустриальный парк.

Старый завод по производству автомобилей занимает огромный участок площадью в 224 гектара. Здание в марте 2023 года было передано государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В ближайшее время оно может перейти под управление концерна ВКО «Алмаз-Антей». Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ТАСС.

Пока вопрос находится только на стадии обсуждения, но решить его могут уже до конца текущего года. Серьезно после завершения сделки для петербуржцев ничего не изменится. При этом на городском бизнесе ситуация уже может отразиться.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota начнут производить электромобили.