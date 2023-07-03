Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

По России в понедельник, 3 июля, наконец отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19. Они действовали по всей территории Российской Федерации еще с октября 2020 года.

Пандемия коронавируса официально началась в мире 11 марта 2020 года. После этого по всем странам, включая Россию, вводились меры предосторожности. Одни из них как раз коснулись нормативов по охвату населения тестами опасную инфекцию.

Пандемия продлилась больше трех лет и закончилась 5 мая 2023 года. При этом нормативы отменили только сейчас. Это уже утвердили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Также по стране больше не действуют и другие ограничения и правила, которые были введены на период пандемии ковида. Магазины уже давно можно посещать без масок и QR-кодов, но отголоски вируса все еще периодически всплывают.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор вновь пытается напугать россиян коронавирусом.

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