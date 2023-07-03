Петербургский ретейлер вдвое поднял выручку после введения санкций

Ретейлер Санкт-Петербурга Melon Fashion Group по итогам 2022 года заработал 7,8 миллиарда рублей чистой прибыли. Прибыль компании поднялась в 2,2 раза, несмотря на введенные на рынке санкции.

Выручка компании тоже увеличилась сразу на 23% и составила уже 46 миллиардов рублей. В плюс ко всему вырос на 69% показатель EBITDA до 14,6 миллиарда рублей.

У петербургской компании удачно получается набирать обороты, вопреки общей ситуации по стране и миру. Развитию ретейлера помогло то, что компания открыла 103 новых торговых объекта и релоцировала на большие площади 33 магазина, пишет ТАСС.

В настоящее время местные отечественные предприниматели продолжают развиваться и выходить на новый уровень. Во многом это стало доступнее, когда часть рынка осовободили ушедшие иностранные бренды.

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