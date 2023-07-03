Петербуржцев переводят на электронный документооборот

Петербуржцев переводят на электронный документооборот
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В Санкт-Петербурге продолжается оптимизация процессов предоставления услуг. Постепенно все районы северной столицы переходят на упрощенный электронный документооборот.

В городе на Неве повсеместно отказываются от бумажных договоров. Подписание всех документов в электронном формате значительно упрощает систему и сокращает сроки обработки заявления от поступления до реализации. Раньше срок обработки составлял 16 дней, а теперь не будут превышать пяти суток. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Постепенно к электронному документообороту присоединяется все больше точек. Предполагается, что в скором времени все вопросы будут решаться в таком формате и через интернет. При этом остается открытой проблема того, что пенсионеры и малоимущие граждане не всегда могут позволить себе пользоваться такой системой.

Ранее сообщалось, что роспотребнадзор запустил «горячую линию» для уехавших за границу россиян.

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