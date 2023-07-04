За потоп на паркинге «Водоканал» заплатит петербурженке более полумиллиона рублей

Петербурженка подала иск к ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» из-за потопа на паркинге. Вода залила припаркованный автомобиль, ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Калининский районный суд рассмотрел иск владелицы автомобиля к петербургскому «Водоканалу». Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, в сентябре 2021 года в доме по Заневскому проспекту случился потоп на подземном паркинге, вода поднялась на 1,3 метра от уровня пола.

Происшествие случилось из-за срыва обжимного фланца. «Согласно документу, слетевший фланец находится в зоне ответственности ГУП», — отметили в суде.

В итоге владелица подтопленного KIA RIO получила 500 673 на возмещение ущерба, 6 500 рублей за расходы на эксперта и госпошлину в 8 208 рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге мошенники стали чаще орудовать от имени «Водоканала».