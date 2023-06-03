В Петербурге мошенники стали чаще орудовать от имени «Водоканала»

В Петербурге стали чаще происходить случаи мошенничества от лица « Водоканала». Известно, что мошенники пытаются проникнуть в квартиры жителей города под предлогом замены счётчиков.

Так, компания предупредила жителей города о том, что участились случаи мошенничества. Злоумышленники пытаются проникнуть в квартиру горожан под видом сотрудников компании. Об этом рассказывает Пресс-служба предприятия.

В частности, в компании напомнили, что сотрудники « Водоканала» никогда не оказывают услуги по замене счётчиков, подбору и продаже фильтров для воды, обслуживанию внутридомовых сетей. Однако эти услуги любят предлагать мошенники.

Помимо этого, в компании напомнили, что работники предприятия в общем и целом не совершают поквартирных обходов.

Если вдруг к вам пришел незнакомец от имени компании, или же вы заметили подозрительные объявления по этой теме, то стоит позвонить в компанию. Там точно дадут ответ о том, планируется или проводится ли какая-то работа по этому адресу или же нет.