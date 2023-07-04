В Минцифры призвали наказать напавших на двух журналистов в Грозном

Минцифры выразили поддержку журналистам Елене Милашиной и Александру Немову, на которых напали по дороге в аэропорт Грозного.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации призвало расследовать дело о нападении на журналистов Елену Милашину и Александра Немова. Пострадавших жестоко избили по дороге в аэропорт в столице Чеченской Республике.

«Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы», — написали в пресс-службе ведомства.

В Министерстве также призвали «всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации».

Ранее в Петербурге школьник под видом «журналиста» проводил проверки в автобусах.