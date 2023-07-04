Правительство планирует масштабировать проект по реализации фермерских продуктов в торговых сетях

Правительство планирует масштабировать проект по реализации фермерских продуктов в торговых сетях
Фото: Baltphoto

Фермерские продукты могут начать поступать на прилавки популярных российских магазинов в дополнительных регионах страны. В правительстве планируют ориентироваться опыт Тульской и Липецкой областей.

Пилотный проект по реализации в торговых сетях местной фермерской продукции могут масштабировать, сообщили в правительстве. В настоящий момент опыт Тульской и Липецкой областей показал, что такую «свою» продукцию «с удовольствием покупают».

Планируется выделять малому бизнесу средства, чтобы покрывать расходы на хранение, упаковку, транспортировку, предпродажную подготовку продукции. В настоящий момент уже 15 регионов готовы применить такой инструмент поддержки.

Ожидается, что реализация программы позволит масштабировать фермерские производства и увеличить количество рабочих мест в селах.

Ранее нутрициолог назвала продукты, помогающие побороть стресс.

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