Правительство планирует масштабировать проект по реализации фермерских продуктов в торговых сетях

Фермерские продукты могут начать поступать на прилавки популярных российских магазинов в дополнительных регионах страны. В правительстве планируют ориентироваться опыт Тульской и Липецкой областей.

Пилотный проект по реализации в торговых сетях местной фермерской продукции могут масштабировать, сообщили в правительстве. В настоящий момент опыт Тульской и Липецкой областей показал, что такую «свою» продукцию «с удовольствием покупают».

Планируется выделять малому бизнесу средства, чтобы покрывать расходы на хранение, упаковку, транспортировку, предпродажную подготовку продукции. В настоящий момент уже 15 регионов готовы применить такой инструмент поддержки.

Ожидается, что реализация программы позволит масштабировать фермерские производства и увеличить количество рабочих мест в селах.

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